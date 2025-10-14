Șoferul teribilist care a omorât o mamă de 35 de ani pe o trecere de pietoni din Capitală a fost reținut de polițiști. La momentul tragediei, femeia era alături de copilul ei, în vârstă de 2 ani, care se afla în cărucior. Victima a murit în urma impactului, iar în timp ce zăcea pe asfalt, fără suflare, celalalt copil, de 10 ani, o suna la telefon. Vitezomanul se lăuda pe rețelele sociale cu stilul său agresiv de condus și posta videoclipuri în care conduce și cu 240 de kilometri pe oră, dar și-a șters contul după accident. Vă avertizam ca detaliile și imaginile au un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!