"27 cazuri medicale în Punctul medical de la mitropolie în ultimele 24 h!
În intervalul 07-19, au fost evaluati 8 pacienti in PMA, dintre care:
•1 pacient, 72 de ani a fost dirijat la IBCV Cardio-Angina pectorală de efort; Disecție de aortă operată în mai 2025
•1 pacient în UPU Sf. Spiridon, 47 de ani-Etilism acut
•1 pacient Sp. Sf. Maria-5 ani Sdr. emetizant
În intervalul 19-7 la PMA au fost asistați 19 pacienți, dintre care 4 pacienți au fost transportați la spital de către echipajele TIM și EPA:
1. Pacient, sex M, 63 ani, Obs SCA, HTA puseu. Transportat de TIM la UPU Sf Spiridon
2. Pacient, sex M, 50 ani, Criză epileptica. Transportat de EPA la UPU NCH
3. Pacienta, sex F, 42 ani, HTA puseu rezistenta la tratament. Transportată de EPA la UPU Sf Spiridon
4. Pacienta, sex F, 13 ani, Gastropareza diabetica, DZ tip I. Transportată de EPA la UPU Sf Maria", a transmis dr. Diana cimpoeșu, șefa UPU SMURD IAşi.