Ministerul de Externe al Pakistanului a transmis marți, într-un comunicat de presă, că ambele tabere vor depune eforturi sincere, prin dialog, pentru a găsi o soluţie pozitivă la această problemă complexă, dar rezolvabilă, potrivit AFP şi Reuters.

La rândul său, Kabulul a ordonat forţelor sale să respecte încetarea focului, cu condiţia ca cealaltă parte să nu comită agresiuni.

În timp ce MAE pakistanez susține că armistițiul a fost solicitat de Kabul, purtătorul de cuvânt al administraţiei talibane afgane, Zabihullah Mujahid, a declarat că încetarea focului a intervenit la „insistenţa părţii pakistaneze”.

Tensiunile dintre cele două state s-au intensificat în ultimele zile, după ce un atac aerian și mai multe lupte terestre au provocat moartea a peste 10 civili şi rănirea altor 100.

Luptele de miercuri, cele mai grave dintre cele două ţări islamice de când talibanii au preluat puterea la Kabul în 2021, de-a lungul frontierei instabile şi disputate au spulberat o pace fragilă, spun analiștii politici.

Vă reamintim că recentele tensiuni dintre cei doi foşti aliaţi au izbucnit după ce Islamabadul a cerut administraţiei talibane afgane să ia măsuri pentru a controla militanţii care şi-au intensificat atacurile în Pakistan, afirmând că aceştia operează din refugii aflate în Afganistan.

Cu toate acestea, talibanii neagă acuzaţiile şi reproşează armatei pakistaneze că răspândeşte informaţii false despre Afganistan, provocând tensiuni la frontieră şi adăpostind militanţi ISIS - rivali ai talibanilor - pentru a submina stabilitatea şi suveranitatea ţării. De cealaltă parte, armata pakistaneză neagă acuzaţiile.

Ciocnirile violente care au izbucnit săptămâna trecută au stârnit îngrijorare la nivel internațional, China solicitând protecţia cetăţenilor şi investiţiilor sale, Rusia apelând la reţinere, iar preşedintele SUA, Donald Trump, declarând că ar putea contribui la încheierea conflictului.

Aceste noi episoade de violență au coincis cu prima vizită a ministrului de externe al talibanilor afgani, Amir Khan Muttaqi, în India, principalul rival al Pakistanului, în timpul căreia New Delhi a declarat că va redeschide ambasada sa din Kabul, iar talibanii afgani au spus că vor trimite diplomaţi în India.