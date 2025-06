Verificările Consiliului de monitorizare au început de ieri și vor continua până la finalul săptămânii.

„În momentul de faţă, am găsit câteva drepturi care nu sunt respectate ale pacienţilor, faptul că în unele pavilioane nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, am găsit mizerie, saltele îmbibate în urină, murdare, perne, mâncarea pot să vă spun că este foarte bună, am gustat din mâncare. Am găsit 21 de kilograme de carne de pui care era expirată”, a afirmat inspectorul Clara Mica, de la Consiliul de Monitorizare, pentru Agerpres.

Aceasta susține că pacienţii nu au fost bătuţi, însă au existat abuzuri şi rele tratamente.

„Iar cu privire la acele abuzuri, au fost doar abuzuri şi rele tratamente, nu au fost bătuţi. Eu nu am văzut bătaie pe camerele de filmat, am văzut doar îmbrânceală, împins, o palmă în cap şi, singura care a fost mai gravă, un infirmier a ridicat salteaua şi a trântit jos un pacient care în timpul căderii s-a lovit de zid şi după aceea a căzut jos. Deocamdată atâta. Restul... eu nu am văzut filmările, am făcut o sesizare la Poliţie, urmează poliţia să investigheze dacă e cazul de cercetare penală sau nu e cazul. Eu aici nu mă pot pronunţa”, a mai declarat Clara Mica.

A fost anunțată și Poliția, care a demarat o anchetă penală.

Un un incident grav a avut loc în 2019, la Săpoca, atunci când un pacient care a avut un episod de psihoză și a lovit în mod repetat 13 persoane cu stativul. 6 pacienți au murit.