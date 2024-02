Oamenii de ştiinţă din Coreea de Sud au dezvoltat un nou tip de aliment hibrid sustenabil, care combină orez şi celule de carne de vită, despre care cred că ar putea contribui la rezolvarea crizelor alimentare şi care ar putea marca un progres în combaterea schimbărilor climatice, informează AFP.



Noul tip de orez a fost cultivat în laborator de cercetători de la Universitatea Yonsei din Seul şi conţine celule musculare şi adipoase de vită.



Rezultatul are aspectul unui orez roz, despre care echipa care l-a creat crede că ar putea oferi o alternativă mai ieftină şi mai durabilă din punct de vedere ecologic la carne, cu o amprentă de carbon mai mică.



"Imaginaţi-vă că obţinem toţi nutrienţii de care avem nevoie dintr-un orez proteic cultivat pe celule", a declarat Park So-hyeon, coautor al studiului.



"Orezul deţine deja un nivel ridicat de nutrienţi, însă adăugarea de celule provenite de la animale de fermă poate să crească şi mai mult acel nivel", a adăugat el într-un comunicat de presă publicat miercuri, ziua publicării acestui studiu în revista Matter.



Boabele de orez au fost acoperite cu gelatină de peşte pentru a ajuta celulele de vită să se agaţe de ele, apoi au fost cultivate timp de 11 zile.



Potrivit echipei de cercetători, în comparaţie cu orezul obişnuit, produsul final conţinea cu 8% mai multe proteine şi cu 7% mai multe grăsimi, fiind în acelaşi timp mai ferm şi mai sfărâmicios decât boabele naturale.



Noua versiune dezvoltată în laborator lasă o amprentă a carbonului mult mai mică decât carnea, întrucât nu necesită creşterea animalelor, o activitate care consumă "multe resurse şi de apă şi care eliberează multe gaze cu efect de seră", a adăugat Park So-hyeon.



Pentru 100 de grame de proteine produse, s-a estimat că orezul hibrid eliberează mai puţin de 6,27 kg de CO2, adică de opt ori mai puţin decât producţia de carne de vită, potrivit aceluiaşi comunicat de presă.



Dacă ar fi comercializat, acest orez hibrid ar fi o opţiune mai ieftină pentru consumatorii din Coreea de Sud, cu un preţ de vânzare estimat la circa 2,23 dolari per kilogram, în timp ce preţul cărnii de vită este de aproximativ 15 dolari per kilogram.



Echipa sud-coreeană doreşte să amelioreze şi mai mult noul tip de orez înainte de comercializarea acestuia, astfel încât celulele să se poată dezvolta mai bine în boabe, sporindu-i valoarea nutritivă.



"Acum văd o lume întreagă de posibilităţi pentru acest aliment hibrid. El ar putea într-o zi să ofere ajutor alimentar în caz de foamete, să fie încorporat într-o raţie militară sau chiar să îi hrănească pe astronauţi", a concluzionat Park So-hyeon.