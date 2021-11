„Nu a crăpat sistemul de pensii nici la 6 milioane de pensionari. Pilonul 1 nu are probeleme, doar dacă dispare statul român. Cred că Raluca Trucan se referea la o impozitare progresivă a pensiilor. E o decizie pe care BNR o cere, mulți economiști o vor, dar nu e de sorginte liberală, ci comunistă. Ei nu au făcut recalculare, de aceea le ies creșterile alea de 1-2 lei.

Nu aș mai lua nimic de bun din ce comunicădomana Turcan. Dacă PSD intră la guvernare, ce comunica ei nu mai are relevanță. Nu aș vrea să mă pronunț pe cota progresivă la pensii. Eu nu am vrut renunțarea la cota unica de impozitare, dar domana Turcan nu știe cum să spună. Eu merg pe cota unică”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.