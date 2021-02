Olguța Vasilescu a comentat anunțurile actualului ministru al Muncii, Raluca Turcan, despre legile salarizării și pensiilor. Raluca Turcan a anunțat, miercuri seară, că sunt domenii, precum Sănătatea și Justiția, unde nivelul sporurilor reprezintă 85% din salariu și a dat mai multe exemple de sporuri care ar trebui reevaluate, precum cel de calculator, de condiții periculoase sau de suprasolicitare neuropsihică.

„Eu cred că acești oameni fie mint cu nerușinare, fie nici măcar nu au citit Legea pensiilor sau Legea salarizării. Pentru că se discuta aici despre sporuri de 90%, i-am tot auzit zilelea acestea. Vă rog frumos să citiți articolul 25 din Legea salarizării și să vedeți că nu pot să treacă de mai mult de 30% sporurile cumulate pe ordonatorul de credit.

Noi pentru asta am avut demonstrații în stradă când am făcut Legea Salarizării și am ținut la această chestiune ca să nu se treacă peste 30% anvelopa sporurilor.

Ministerul Sănătății, toate spitalele care sunt în gestiunea Ministerului Sănătății, pot ei să aibă tot felul de sporuri acolo, de pandemie, nu au voie, per total ordonator de credit să treacă peste 30%.

De unde scot toate aberațiile astea nu știu, dar în niciun caz din lege. De unde scot sporurile astea, de calculator, tot felul de invenții”, a explicat Olguța Vasilescu, miercuri seară, la o televiziune de știri.

„În legea salarizării, art.25, se spune clar că pe ordonatorul de credite sporurile nu pot depăși 30% din veniturile salariale. Poate că doamna s-o fi referit la vreun doctor, care cine știe la sporuri o fi ajuns el, că are 85% nu știu ce sporuri, dar per total, pe instituție, sporurile nu au voie să treacă de 30%”, a mai comentat Olguța Vasilescu.

În plus, i-a transmis și un mesaj Ralucăi Turcan după anunțurile privind reevaluarea sporurilor.

„De unde scot ei ca sporurile pe ordonator de credit ajung si la 90 la suta? Unde au gasit sporul de calculator in lege? Mincinosi sau pur si simplu foarte slab pregatiti? Puneti mana si cititi legea, nu mai bateti campii!”, a scris Vasilescu pe Facebook.

Fostul ministru PSD a mai povestit că pentru Legea salarizării a lucrat cu un funcționar care știa toate salarizările, și de dinainte de 1989.

„Când am devenit ministrul Muncii am intrebat cu cine fac legea salarizarii si mi s-a spus că există un singur specialist care lucra de dinainte de 89, că a lucrat la toate legile salarizarii, dar e în pensie de trei zile, și l-am luat director la Cabinetul meu de ministru. Acum nu mai poate avea nimeni capacitatea...”, a spus Olguța Vasilescu.

Vasilescu, despre Turcan: „Nu are noțiuni elementare. Face confuzie cu recalcularea și noua formulă de calcul”

Olguța Vasilescu a vorbit și despre noua intenție a ministrului liberal Raluca Turcan de elaborare a unei noi legi a pensiilor în următorii doi ani. Fostul ministrul social-democrat o acuză că „nu are noțiuni elementare” și că „face confuzie” între recalcularea pensiilor și formula de calcul.

„Legea pensiilor are în continuare multe inechități, ar fi trebuit să înceapă recacularea pensiilor din 2020, până acum n-au început niciun dosar. Ei nu vor dori să aplice această lege, ci vor dori să o modifice. (...) Este logic că trebuie să iei la mână fiecare dosar să calculezi, toate dosarele trebuie luate la mână să facă toate calculele și să actualizeze. (...) Turcan nu are noțiuni elementare pur și simplu despre ministerul pe care-l conduce, (...), face confuzie cu recalcularea și noua formulă de calcul”, a mai spus Olguța Vasilescu.