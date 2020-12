OFICIAL Liderii coaliției de guvernare, la finalul unei noi runde de negocieri. Anunțul făcut de Ludovic Orban și viitorul premier - VIDEO

O nouă întâlnire între partenerii celor trei partide din viitoarea coaliție de guvernare se desfășoară duminică, tot la Vila Lac.

Florin Cîțu, premierul desemnat pentru viitorul Guvern de coaliție, a anunțat sâmbătă seară că „doua treimi din programul de guvernare au fost agreate. (...) Cred ca terminam maine sau cel mai tarziu luni programul de guvernare . Ne vedem maine cu aceleași echipe”.

Viitorul premier a mai spus că au fost discutate portofoliile FInanțelor, Fondurilor Europene și Digitalizării și că mâine (duminică - n.red.) urmează Sănătatea și Justiția.

La rândul lui, Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că s-a stabilit definirea structurii guvernamentale.

„Suntem la finalul unei zile de dialog, de castigare a increderii unii in ceilalti in care am definit structura guvernamentala. Fiind un guvern de coalitie, am discutat detaliile din interiorul guvernului, ministerelor, secretari de stat, agentii.

Am stabilit o orientare a pozitiilor di neșalonul 2 si 3 din structura guvernului. Exista doua tipuri de agentii, autoritati , oficii, aici vorbim de agentii, autoritati, ofici și inspectorate. (...) Sunt funcții politice”, a declarat președintele liberalilor.

Liderul USR, Dan Barna, a spus că „mâine la finalul zilei sau luni să avem finalizat programul de guvernare. (...) A fost o zi plina astazi, nimeni nu e pe deplin fericit, nimeni nu e pe deplin nefericit. E un sentiment de oboseala dar si de progres” și cp obiectivul pe care îl au toate partidele coaliției este cel de a avea guvern până la Crăciun sau între Crăciun și Revelion.

Dacian Cioloș, liderul PLUS, a precizat că „astăzi nu am discutat, impartit sinecuri, am discutat agentii care au demnitari. Nu impartim doar ca sa multumim oameni din partid, ci ca sa ne asiguram ca cei numiti vor aplica programul de guvernare. Mai trebuie să discutăm desemnările miniștrilor pentru portofoliile negociate. Mîine avem de finalizat programul de guvernare”.

Cseke Attila (UDMR) a menționat că „ce e cel mai important lucru este cresterea increderii pentru a ajunge la un vot bun in Parlament. (...) vrem să semnăm și acordul de coaliție”.

Luni, liderii coaliției de centru-dreapta s-au intalnit pentru o noua runda de negocieri la Vila Lac, la ora 11.00, pentru programul de guvernare care trebuie depus luni în Parlament. Ultimele nume vehiculate pentru portofoliile ministerelor din viitorul Cabinet Florin Cîțu.

