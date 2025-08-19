1. Eliberează compuși organici volatili

Multe odorizante conțin COV precum acetona, etanolul și limonenul, care pot irita ochii, gâtul și plămânii. Expunerea prelungită la acești compuși a fost asociată cu afectarea ficatului și rinichilor și, în unele cazuri, cu cancer. În plus, COV-urile pot reacționa cu oxigenul din aer și pot forma formaldehidă, un cunoscut cancerigen.

2. Conțin ftalați, substanțe care afectează hormonii

Ftalatele sunt adăugate în multe produse parfumate pentru a prelungi durata mirosului. Aceste substanțe sunt cunoscute ca disruptori endocrini, interferând cu hormonii și putând afecta sănătatea reproductivă, în special la femeile însărcinate și copiii mici. Chiar și produsele etichetate ca „naturale” sau „fără parfum” pot conține ftalați.

3. Pot declanșa probleme respiratorii și astm

Persoanele cu astm sau alte afecțiuni respiratorii pot observa agravarea simptomelor după utilizarea odorizantelor. Parfumurile și substanțele chimice folosite pot irita plămânii, provocând tuse, wheezing sau dificultăți de respirație. Chiar și expunerea la concentrații scăzute poate crește riscul de astm atât la copii, cât și la adulți.

4. Contribuie la poluarea aerului interior

Odorizantele contribuie semnificativ la poluarea aerului interior prin eliberarea de toxine precum benzen, toluen și formaldehidă. Aceste substanțe nu dispar rapid; ele rămân în aer și se acumulează, mai ales dacă locuința nu este bine ventilată, făcând aerul pe care îl respiri mult mai dăunător în timp.

5. Afectează animalele de companie

Substanțele chimice din odorizante pot fi toxice pentru animalele de companie, provocând iritații ale pielii, ochilor sau tractului respirator. De asemenea, inhalarea acestor substanțe poate duce la simptome precum letargie, vărsături sau pierderea apetitului.

6. Maschează mirosurile, fără a le elimina

Odorizantele maschează mirosurile neplăcute, dar nu le elimină sursa. Astfel, ele oferă o senzație falsă de curățenie, în timp ce problema reală rămâne nerezolvată, potrivit sursei.