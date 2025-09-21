După dezvăluirile presei că Țoiu, aflată în turneu diplomatic în Statele Unite, a ținut un discurs într-o sală aproape goală, ministrul de Externe a șters postarea de pe X în care menționa că se află într-un loc considerat de Charlie Kirk, activistul politic asasinat în SUA, ca fiind esențial pentru convingerile sale.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.

Imaginile rușinii. Oana Țoiu, omagiu pentru Charlie Kirk cu sala goală, în SUA

Ulterior, postarea a fost ștearsă de pe X.

"Este absolut strigător la cer că a făcut acest gest chiar în momentele în care au loc funeraliile pentru Charlie Kirk", a remarcat jurnalistul Marius Tucă, într-o intervenție la Culisele Statului Paralel.