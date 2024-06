Pe contul personal de Instagram, fiica lui Petre Roman a explicat curioșilor faptul că pentru ea singurătatea este benefică întrucât o scutește de stres inutil, de justificări și se bucură din plin de momente de liniște. În plus, a menționat că încă din primii ani ai vieții sale a fost învățată să fie o persoană singură și independentă.

„Am primit foarte multe mesaje legate de faptul că am spus că mă duc singură la plajă și că mă bucur de singurătatea mea în anumite momente, și mulți mi-au scris: <<Doamne, săraca de tine, ești singură, suferi>>... Nu sufăr deloc, sunt foarte fericită și liniștită deocamdată cu singurătatea mea pentru că mă bucur de momente de liniște, mă bucur de momente cu mine, mă bucur că nu mă bate nimeni la cap, mă bucur că nu-mi cere nimeni explicații, că nu trebuie să dau explicații nimănui, că nu mă terorizează nimeni, că nu încearcă nimeni să-mi controleze viața, și pentru mine lucrul ăsta este neprețuit, după foarte mulți ani în care am trăit, practic, într-o teroare legată de faptul că trebuia să dau explicații pentru tot, și nu mă simțeam bine. Deci sunt ok!

Știu că multor oameni - și mai ales multor femei le este frică de singurătate și aleg să trăiască în relații îngrozitoare în care sunt profund nefericite și abuzate, pentru că le este frică de singurătate. Mie nu mi-a fost niciodată frică de singurătate, am ținut foarte mult la libertatea și la independența mea, așa am fost crescută, și da, uneori singurătatea poate fi o binecuvântare, iar eu o trăiesc în momentul ăsta ca pe o binecuvântare.

M-am eliberat de toate presiunile, de toate fricile, de tot stresul, și a fost greu, în ultimii ani a fost foarte, foarte greu pentru mine, și acum mă bucur.

Adică sunt realmente fericită că pot să fiu singură și că pot să-mi văd de viața mea și să fac ce vreau eu”, a explicat Oana Roman, în cadrul unor postări pe Instagram.

