O zi din viața unui pacient cu coronavirus . Mărturia bărbatului care a aflat de la televizor că are COVID-19

Bărbatul care a aflat de la televizor că are coronavirus face dezvăluiri despre viața sa în spitalul de boli infecțioase. Bogdan Aron, tânărul de 34 de ani care ar fi luat coronavirus în Marea Britanie, spune că întregul tratament este doar simptomatic, adică nimic pentru infecția virală ci doar pentru diminuarea simptomelor, informează Realitatea PLUS.

„Eu sunt bine astăzi și pare că nu am o formă complicată a coronavirusului. Sper să rămână așa. Tratamentul este simptomatic. Prin urmare, dacă am febră primesc pastile care să-mi scadă febra. În momentul în care nu voi mai avea niciun fel de simptom timp de 24h voi fi testat. Dacă testul iese negativ voi face un alt test. Dacă și acesta va fi negativ, voi fi declarat vindecat”, scrie bărbatul infectat cu noul coronavirus.



Tânărul vorbește și despre condițiile din spitalul de boli infecțioase Victor Babeș din Capitală.



„Se simte că e o stare de presiune și oboseală, dar totul pare sub control până acum. Oamenii speră ca virusul să nu ajungă la bătrâni și la oameni cu probleme deosebite de sănătate pentru că aceștia sunt cei mai vulnerabili în fața coronavirusului. Protejându-vă pe voi îi veți proteja și pe ei”, scrie Bogdan Araon.



Bărbatul este cel care, în urmă cu câteva zile, anunța că a aflat din presă că este infectat cu coronavirus, iar la niciunul dintre numerele de telefon ale autorităților la care a sunat nimeni nu i-a transmis nicio informație. În plus, el a așteptat mai bine de 12 ore ca să vină o ambulanță cu izoletă care să-l transporte la spital.