Stațiunile din Carintia și Stiria au anunțat că deschid sute de posturi pentru români și spanioli, prin intermediul platformei europene EURES și al serviciilor de ocupare din alte state UE. Angajatorii caută chelneri, ospătari, barmani și personal de servire, oferind pachete salariale cuprinse între 2.200 și 3.000 de euro pe lună, în funcție de experiență și calificare. La acestea se pot adăuga bonusuri sau remunerații suplimentare.

Beneficii care reduc costurile lucrătorilor

Unul dintre punctele forte ale ofertelor îl reprezintă facilitățile gratuite. Majoritatea contractelor includ cazare în camere single cu baie proprie, mese asigurate pe întreaga durată a contractului, acces la Wi-Fi și TV, precum și utilități incluse. În plus, angajații beneficiază de reduceri semnificative la abonamentele de schi, acces gratuit la zone de wellness, fitness și spa în unele hoteluri, dar și posibilitatea unor bonusuri salariale în funcție de performanță.

Aceste beneficii reduc considerabil cheltuielile celor care aleg să lucreze în Austria, făcând sezonul de iarnă atractiv chiar și pentru cei aflați la început de carieră.

Condiții pentru angajare

Pentru a ocupa un post, românii trebuie să îndeplinească câteva cerințe de bază: cunoașterea limbii engleze la nivel B1 sau a limbii germane la nivel A2, capacitate de lucru în echipă, amabilitate și bune abilități de comunicare, precum și disponibilitatea de a lucra 5–6 luni în regim sezonier.

Responsabilitățile includ servirea oaspeților, coordonarea meselor și sarcini organizatorice din activitatea zilnică.

Acte necesare pentru a lucra legal în Austria

Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii pot lucra liber în Austria, dar trebuie să îndeplinească formalitățile obișnuite. Documentele necesare sunt: pașaport sau carte de identitate valabilă, formular de înregistrare a reședinței (Meldezettel), contract de muncă (scris sau verbal) și documentul „Dienstzettel” oferit de angajator.

Pentru șederi mai lungi de trei luni – ceea ce este cazul contractelor sezoniere – este obligatoriu și permisul de ședere pentru cetățeni UE (Anmeldebescheinigung). În cazul în care lucrătorul aduce o mașină proprie, aceasta trebuie înmatriculată în Austria în termen de o lună.

