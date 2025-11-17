Criză fără precedent în sistemul public: frica de CONCEDIERI aprinde scandalul. Mii de oameni se tem că vor rămâne pe drumuri

Concedieri masive la un mare centru comercial: 120 de angajați își pierd locurile de muncă
Concedieri masive la un mare centru comercial: 120 de angajați își pierd locurile de muncă

Angajații se tem că vor rămâne în stradă, fără locuri de muncă, în plină criză economică. Cu salariile deja tăiate și cu facturi, rate și prețuri în creștere, mulți abia reușesc să-și acopere cheltuielile lunare. Iar acum, noua măsură discutată în coaliția de guvernare, adică reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală amplifică și mai mult presiunea. 

Presiunea pe angajați este din ce în ce mai mare, mai ales că liderii Coaliției iau acum în calcul reducerea 10% din posturile din administrație sau tăieri salariale la angajați. Acestea sunt două măsuri pe care administrația locală ar urma să le aplice.

Edilii spun că dacă se vor lua aceste măsuri va fi afectat întreg sistemul.  Asta pentru că, dacă vom rămâne fără angajați în administrația locală, sistemul va funcționa mult mai greu și vor fi întârzieri. 

Ne aducem aminte că Ilie Bolojan a anunțat reducerea a 40% din posturi. Deja s-au luat anumite măsuri, mai ales în domeniul bancar, acolo unde până în acest moment  5.000 de angajați au pierdut locurile de muncă.

În prezent, oamenii se tem că ar putea rămâne în stradă, nu își vor mai putea plăti ratele și nici nu vor mai putea să își plătească traiul zilnic.