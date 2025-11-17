Presiunea pe angajați este din ce în ce mai mare, mai ales că liderii Coaliției iau acum în calcul reducerea 10% din posturile din administrație sau tăieri salariale la angajați. Acestea sunt două măsuri pe care administrația locală ar urma să le aplice.

Edilii spun că dacă se vor lua aceste măsuri va fi afectat întreg sistemul. Asta pentru că, dacă vom rămâne fără angajați în administrația locală, sistemul va funcționa mult mai greu și vor fi întârzieri.

Ne aducem aminte că Ilie Bolojan a anunțat reducerea a 40% din posturi. Deja s-au luat anumite măsuri, mai ales în domeniul bancar, acolo unde până în acest moment 5.000 de angajați au pierdut locurile de muncă.

În prezent, oamenii se tem că ar putea rămâne în stradă, nu își vor mai putea plăti ratele și nici nu vor mai putea să își plătească traiul zilnic.