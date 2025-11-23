Decizia vine după ce proprietarii americani, compania Greenbrier, au anunțat oficial în 7 aprilie închiderea fabricii de vagoane, în urma căreia aproape 700 de angajați au rămas astfel fără loc de muncă.

Ulterior, proprietarii au solicitat reconfigurarea urbanistică a terenului, iar certificatul emis de municipalitate la finalul lunii octombrie permite realizarea unui PUZ și a unui RLU pentru o zonă cu funcțiuni mixte, cel mai probabil pentru a face vânzarea mai facilă, întrucât în condițiile actuale el este o zonă industrială, arată o analiză Special Arad

Suprafața fostei platforme industriale este una semnificativă, terenul fiind împărțit în mai multe parcele cadastrale. Conform documentelor urbanistice disponibile public, suprafața totală variază, fiind aproximativ 13 hectare.

Certificatul de urbanism prevede modificări asupra celor 6 parcele de teren, pregătindu-le pentru dezvoltări variate, precum: servicii și comerț, locuințe colective, funcțiuni de utilitate publică în regim privat, zone verzi amenajate, dotări pentru sport și agrement, infrastructură rutieră și de comunicații, funcțiuni complementare,.

Astra a fost unul dintre cele mai importante simboluri industriale ale Aradului. Întreprinderea a fost înființată în anul 1891 sub numele „Fabrica de Mașini, Vagoane și Turnătorie de Fier János Weitzer”, a fost naționalizată în perioada comunistă, iar după Revoluție a trecut printr-o serie de privatizări și divizări.