Ca răspuns, autoritățile locale lansează o ofertă neobișnuită: locuințe gratuite timp de un an pentru cei care aleg să se mute acolo. Scopul este simplu – repopularea unei comunități care refuză să dispară.

O inițiativă îndrăzneață pentru a salva satul

Kokelv, administrat de comuna Hammerfest, a înregistrat o scădere de 41% a numărului de locuitori în doar opt ani. Pentru a opri declinul, primăria oferă două apartamente complet gratuite în primul an de ședere. În următorii doi ani, chiria va fi redusă considerabil, astfel încât noii locuitori să se poată adapta fără presiune financiară. Grete Jensstad Svendsen, consilier local și una dintre inițiatoarele proiectului, explică filosofia din spatele ideii: „Trebuie să fie o situație în care toată lumea câștigă.”

Speranța unei comunități care refuză să dispară

Autoritățile cred că acest plan va atrage nu doar familii tinere, ci și specialiști dispuși să trăiască într-un loc izolat, dar cu o calitate a vieții aparte. Elisabeth Paulsen, directoarea executivă a comunei Hammerfest, își exprimă optimismul: „Poate că unii dintre ei își vor prinde rădăcinile aici.”

Un oraș italian oferă 100.000 de euro oricui dorește să se mute acolo. Autoritățile pun o singură condiție

Sprijin pentru o nouă viață în Nord

Proiectul nu se rezumă la a oferi acoperiș deasupra capului. Cei care aleg să se mute în Kokelv primesc și sprijin pentru integrare. Programul include informații despre locuri de muncă, servicii locale, grădinițe și școli. Fiecare familie primește un „buddy” – un localnic care îi ajută pe noii veniți să se familiarizeze cu viața de zi cu zi din comunitate. După trei ani de ședere, chiriașii pot chiar cumpăra locuința la un preț avantajos, transformând șederea temporară într-o poveste de viață pe termen lung.

Tradiție și natură, în echilibru perfect

Kokelv este un sat sami tradițional, unde cultura populației indigene continuă să fie prezentă în limbă, obiceiuri și viața de zi cu zi. Este o comunitate mică, dar unită, profund legată de natură. Drumurile lungi și iernile grele fac parte din rutina locului – Hammerfest, cel mai apropiat oraș, se află la o oră și jumătate de mers cu mașina, iar autoritățile recomandă deținerea unui vehicul cu tracțiune integrală.

Cum este, de fapt, viața într-un oraș italian cu case la 1 euro

Frumusețea nordului, răsplata pentru curajoși

Cei care ajung în Kokelv sunt întâmpinați de peisaje arctice spectaculoase, soarele care nu apune vara și aurora boreală care dansează pe cerul nopților de iarnă. În schimbul frigului și al izolării, satul oferă liniște, autenticitate și o legătură profundă cu natura.

Un model care prinde contur în toată Europa

Proiectul din Kokelv nu este un caz izolat. Inițiative similare s-au derulat și în alte părți ale Norvegiei, precum Kvitsøy sau Beiarn, unde au reușit să readucă viața în sate aproape părăsite. Astfel de programe au început să se răspândească și în alte state europene, în încercarea de a revigora comunitățile rurale aflate în declin.

Kokelv devine astfel simbolul unei renașteri lente, dar sigure – o dovadă că, uneori, viața poate începe din nou chiar la capătul lumii.

Oraşul părăsit, de 6 ori mai mare ca New York-ul, care abia aşteaptă să fie populat, are case gratis