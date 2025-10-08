Străzile sunt luminate ca de Crăciun: arcade iluminate în neon albastru, alb, verde și roșu. Fațada barocă, din piatră crem, cu un dublu rând de coloane, este luminată, cu inscripția „W MARIA” („Trăiască Maria”) într-o nuanță de albastru, deasupra ușii.

Apoi, apare o statuie din lemn a Fecioarei Maria, aproape complet acoperită cu bijuterii prețioase din aur donate de locuitorii orașului. Având aproape doi metri înălțime și așezată pe o platformă din lemn gros, este nevoie de peste 20 de bărbați pentru a o purta.

Iar ei o duc, coborând treptele bisericii, urcând strada abruptă până în centrul orașului și apoi într-o procesiune în jurul acestui oraș de pe marginea stâncii, timp de aproximativ două ore, cu o fanfară care cântă, focuri de artificii care se aprind intermitent și mii de oameni care îi urmează la fiecare pas.

Așa arată viața într-un oraș cu case de un euro – profund local, profund tradițional și cu un sentiment puternic de comunitate – una la care încep să ia parte oameni din toată. Mussomeli, în centrul Siciliei, este poate cel mai cunoscut dintre orașele din Italia care vând case în ruină pentru doar un euro.

Acestea au nevoie, desigur, de o renovare completă, dar proiectul mai include și case „premium”, care necesită intervenții mai puține și sunt adesea locuibile imediat, iar prețul începe de la circa 12.000 de dolari. Consiliul local a scos la vânzare primul lot de case în 2017, iar de atunci s-au vândut aproximativ 450, inclusiv 150 de case la un euro, potrivit lui Cinzia Sorce de la Agenzia Immobiliare Siciliana, agenția imobiliară care a lansat proiectul, relatează CNN.

Când oamenii aud despre case care se vând cu un euro, reacția este de obicei de curiozitate sau scepticism. Cum poate o casă să coste mai puțin decât o cană de cafea? Cât de distrusă este? Locuiește cineva în oraș sau este un sat montan părăsit, la ore distanță de civilizație? Trebuie să fie o capcană, nu?

Topul celor mai ieftine orașe pentru o mini-vacanță în 2025. Trei nopți în orașul de pe primul loc costă în jur de 290 de euro, cu tot cu zboruri

În cazul Mussomeli – poate unul dintre motivele pentru care este atât de popular – răspunsul este că orașul acesta cu aproximativ 5.000 de locuitori are încă multă viață. Deși nu există lanțuri de hipermarketuri, există magazine pe strada principală.

Sunt medici, veterinari, mecanici, supermarketuri și facilități sportive. Există un spital și o clinică medicală privată. Sunt restaurante, pizzerii, cafenele și baruri. Și există evenimente în mod constant, de la muzica live care invadează piețele orașului aproape în fiecare seară de vară, până la nenumărate procesiuni catolice, cea mai importantă fiind pe 8 septembrie, ziua „La Madonna di Mussomeli”. Este clar că nu este un oraș muribund.

„Mă așteptam ca Mussomeli să fie un oraș părăsit, unde nu se întâmpla nimic și am fost surprinsă să constat că m-am înșelat”, spune germana Barbara Maerkl, care s-a mutat aici în 2024, cumpărând o casă „premium” pe care o renovază acum. „Orașul este foarte viu vara, sunt evenimente aproape în fiecare zi. Festivaluri religioase, festivaluri de muzică, dansuri, trupe live. A fost o mare surpriză”. Cei care locuiesc în Mussomeli nu au regrete.

Deși imaginea Italiei în imaginația globală este aceea a unor coaste dramatice și orașe vechi, pline de opere de artă, cei care aleg Mussomeli caută ceva diferit. Străinii care locuiesc în Mussomeli sau au cumpărat case în oraș remarcă imediat căldura și primirea din partea localnicilor.

Mesajul șocant primit de un român din Germania de la vecinul său: „Mirosul este atât de intens încât pătrunde în apartamentul nostru”

„Oamenii sunt cei care mă fac să mă simt foarte confortabil și foarte binevenită, de aceea am ales să rămân aici”, spune Maerkl. „Oamenii au fost foarte primitori și deschiși”, spune Tahira Khan, din Singapore, care a sosit aici în decembrie 2024. „Este un oraș mic, așa că e ușor să te faci cunoscut. E foarte diferit față de un oraș mare”.

Proiectul caselor cu un euro a avut un impact uriaș asupra orașului, spune primarul din Mussomeli, Giuseppe Catania, care a preluat funcția în 2015 și a găsit un oraș vechi care se golise și o populație în scădere. Orașul, care în cea mai bună perioadă avea aproape 18.000 de locuitori, a cunoscut valuri de emigrare postbelică, familii plecând spre Regatul Unit și SUA.

Centro storico, care coboară pe deal, poate fi frumos, dar străzile sale abrupte și înguste prin care abia putea trece o statuie a Madonei, nu erau ideale pentru locuit. Astfel, începând cu anii ’70, când au fost construite blocuri într-o zonă mai plată de deasupra orașului, familiile s-au mutat în „orașul nou”, lăsând centro storico să se golească.

Catania a fost ales într-un oraș cu centru abandonat. „Ne-am găsit în fața unui centro storico care avea nevoie de reabilitare și repopulare”, spune el. Au dorit, de asemenea, să aducă un strop de „internaționalitate” în zona din interior. După ce au evaluat diverse planuri, au decis că proiectul caselor cu un euro este cel mai potrivit: restaurarea locuințelor în ruină din centro storico, revitalizarea părților orașului unde localnicii nu mai doreau să locuiască și combaterea declinului demografic.

După opt ani, se pare că funcționează: cu 18 naționalități care locuiesc acum permanent în oraș, Catania spune că în 2023 numărul locuitorilor a egalat populația de acum 10 ani, pentru prima dată în două decenii. Proiectul a stimulat și economia locală. Constructorii sunt foarte ocupați, cumpărătorii trebuie să intre pe liste de așteptare pentru cele mai bune case, iar noi pensiuni și restaurante au apărut pe fondul proiectului. Mussomeli a devenit acum o destinație turistică cunoscută.

Ce a pățit o familie de români care a vrut să cumpere o casă în Italia prin programul „Case la 1 euro”. „Părea să fie mereu o capcană”