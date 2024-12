Un cuplu tânăr a fost pe cale să devină beneficiarii unei astfel de case în sudul Italiei, însă, după o analiză atentă, au decis să își urmeze propriul drum. „Eram candidații ideali pentru acest program”, povestește tânăra mamă, care, împreună cu soțul ei, a studiat posibilitatea de a muta familia în Italia. „Am vrut să ne mutăm aici pentru munca soțului meu, iar între opțiunile de a închiria un apartament cu 500 de euro pe lună sau de a cumpăra o casă cu 1 euro, cea din urmă părea cea mai logică afacere”.

Inițial, programul părea o oportunitate excelentă, dar, după ce au cercetat mai atent și au citit poveștile altora care au trecut prin procesul de achiziție, au realizat că nu totul este atât de simplu cum părea. „Am citit discuții pe Reddit și am vorbit cu oameni care au cumpărat case ieftine în Italia. Părea să fie mereu o capcană. Nu am vrut să ajungem ca acei oameni care au cumpărat o casă fără să o vadă și au descoperit că structura era pe cale să se prăbușească, sau ca acei cumpărători care au fost nevoiți să investească 300.000 de euro în renovări”, explică tânăra.

În plus, condițiile de achiziție erau complicate. „Fiecare municipalitate are propriile cerințe pentru achiziționarea acestor case. Unele dintre ele includ obligativitatea de a deschide o afacere, finalizarea renovărilor în termen de 2 până la 6 ani sau locuirea în casă cel puțin 6 luni pe an. Iar documentația era disponibilă în italiană, o limbă pe care nu o vorbim”, spune ea.

Confruntată cu o astfel de experiență, familia a continuat să caute o locuință în Italia, dar a ales un drum diferit. „Am cumpărat o fermă de 290 de metri pătrați în Sant\"Elia a Pianisi, un mic oraș de munte din sudul Italiei, între Napoli și Roma, pentru 29.000 de euro, cu un hectar de teren. Casa era în mare parte gata de locuit, iar orașul este mic, dar plin de viață, cu restaurante, magazine și o comunitate primitoare.” În plus, orașul se animă în timpul sărbătorilor, când populația se triplează, iar vecinii sunt prietenoși și generosi, aducând cadouri din grădinile lor.

Familia recomandă celor care vor să cumpere o casă în Italia să fie foarte atenți la condițiile legale și să angajeze un avocat specializat, mai ales dacă nu cunosc limba italiană. „Am angajat un avocat specializat în vânzări internaționale pentru 6.500 de euro, care ne-a ajutat să traducem documentele și să navigăm prin procedurile legale. A fost un cost mare în comparație cu prețul casei, dar a meritat, deoarece a redus riscurile achiziționării unei case într-o țară a cărei limbă nu o vorbeam”, spune tânăra.

În final, familia este mulțumită de alegerea lor. „Suntem bucuroși că am ales propria cale și că am ajuns într-o comunitate vibrantă. Chiar și în orașele cu case de 1 euro, există o oportunitate reală de a trăi într-un peisaj autentic și de a contribui la revitalizarea comunității, dar este esențial să fii pregătit pentru provocările care vin cu acest proces”.

Pentru cei care sunt gata să aloce timp și resurse financiare pentru o renovare, programul „case de 1 euro” reprezintă o oportunitate semnificativă. Totuși, doritorii trebuie să se înarmeze cu răbdare și să înțeleagă toate implicațiile și condițiile legale, care pot face ca această ofertă să devină mult mai complexă decât ar părea inițial.

