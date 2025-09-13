Această decizie ar viza oferirea de garanții de securitate pentru Kiev și gestionarea acțiunilor puterilor implicate în cadrul unui viitor acord de pace.

„Astfel de subiecte sunt discutate la nivel politic înalt, însă dacă forțele armate argentiniene vor fi necesare pentru asigurarea securității în Ucraina, președintele va fi, cu siguranță, dispus să analizeze o asemenea posibilitate”, a explicat diplomatului. El a menționat că Argentina a participat anterior la misiuni de menținere a păcii sub umbrela „căștilor albastre” ale Națiunilor Unite, contribuind cu efective militare. „Acest lucru poate fi discutat și în contextul conflictului actual din Ucraina”, a adăugat Vieira. Forțele terestre ale Argentinei numără peste 40.000 de militari, sistemul de recrutare obligatorie fiind desființat din 1994.

Poziția oficială a Argentinei privind pacea

Buenos Aires susține că președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar trebui să ajungă la „o înțelegere reciprocă și o pace durabilă”. Șeful statului argentinian, Javier Milei, își dorește ca pacea să fie restabilită în regiune și toate contradicțiile să fie rezolvate fără recurgerea la forță, a precizat ambasadorul Vieira.

Reacții și avertismente din partea Rusiei

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a comentat posibilitatea desfășurării trupelor străine pe teritoriul Ucrainei, afirmând că acestea ar deveni „ținte legitime pentru armata rusă”, scrie MoscowTimes. Potrivit lui, dacă se va ajunge la o pace pe termen lung, nu va mai fi nevoie de trupe străine în Ucraina. Surse Reuters au raportat anterior că Kremlinul este dispus să accepte un acord de pace doar dacă sunt îndeplinite condiții considerate inacceptabile pentru Ucraina, precum predarea completă de către Kiev a teritoriilor Donbass încă neocupate de forțele ruse și interdicția aderării Ucrainei la NATO.

Planuri pentru o zonă tampon demilitarizată

Surse NBC au relatat că controlul asupra unei zone tampon demilitarizate între Rusia și Ucraina, în cazul unui tratat de pace, ar putea fi încredințat militarilor din una sau mai multe țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh. Acest plan este analizat în prezent de armatele țărilor aliate cu Ucraina, inclusiv de Statele Unite, au precizat sursele.

Forțele armate argentiniene și experiența lor internațională

Argentina a acumulat experiență în misiuni internaționale de menținere a păcii și are capacitatea logistică de a desfășura trupe pentru securitatea unei regiuni în conflict. Cu peste 40.000 de militari în structura sa terestră, țara poate contribui în mod semnificativ la eventuale operațiuni de securitate în Ucraina, dacă situația va cere acest lucru.

Misiunea argentiniană ar fi parte dintr-un cadru mai larg de negocieri pentru pace, care implică atât actori europeni și americani, cât și alte state non-NATO. Scopul ar fi asigurarea unui mecanism de protecție și monitorizare a zonei de conflict, fără a escalada tensiunile între părți.

