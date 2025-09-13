UPDATE 10:30 - Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina: anchetă de presă

Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 - 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi.

Ancheta menţionează că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece informaţiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări pe reţelele sociale ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale, declaraţii ale autorităţilor locale şi alte surse.

Numărul victimelor înregistrat de Mediazona nu include pierderile militare din regiunile Doneţk şi Lugansk ocupate de Rusia.

Ultimul bilanţ al victimelor include 36.568 de voluntari, 18.261 de prizonieri recrutaţi, 14.797 de soldaţi mobilizaţi şi 2.777 de mercenari. Publicaţiile au confirmat, de asemenea, moartea a 5.567 de ofiţeri ruşi.

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste cifre.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Rusia nu numai că nu arată nicio dorință de a pune capăt războiului, dar se angajează într-o escaladare, cu amenințări reale la adresa Europei prin lansarea dronelor sale în Polonia. Prin urmare, trebuie să finalizăm cât mai repede posibil lucrările de elaborare a garanțiilor de securitate.”, a transmis Zelenski într-un mesaj pe aplicația Telegram, după întrevedrea avută vineri cu trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg, dar și consilieri pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia.

Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile cu oficialii occidentali au fost despre experiența acumulată în cadrul NATO pentru consolidarea apărării comune.