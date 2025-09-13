Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, la o emisiune TV, dacă ştie în ce a constat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei în cei doi ani şi jumătate de război.

”Pe partea de echipament militar au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina decise împreună cu armata ucraineană în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile Armatei Române şi de stocurile Armatei Române. Există nişte liste care sunt clasificate. Aşa s-a decis în CSAT la un anumit moment. Şi toate acestea că se tot vorbeşte, se vântură sume în spaţiu public… “, a răspuns Moșteanu.

La remarca potrivit căreia se vorbeşte despre un ajutor de 1,5 miliarde de euro, ministrul Apărării a replicat: ”E o estimare care nu are nicio bază realistă. Sunt nişte valori de inventar la nişte echipamente, unele dintre ele nu mai erau folosite.

„Apropo, ucrainenii aveau nevoie de echipament de producţie sovietică pe care Armata română îl avea în depozite, să spun aşa şi au folosit unele dintre ele şi pentru piese de schimb. Este o realitate. Industria de război ucraineană se mişcă diferit faţă de o industrie pe timp de pace şi orice ajutor a fost binevenit. E foarte greu să zici că valoarea de inventar e o valoare realistă sau acele echipamente ar fi putut fi utilizate mâine în caz de război”, a adăugat el.

Întrebat dacă, totuși, un cetăţean are dreptul să ştie care a fost ajutorul concret oferit de România Ucrainei, Moșteanu a spus: ”Cel mai simplu răspuns e unul ce ţine de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele. Şi ăsta este unul din argumente. Cum ajungem la a avea o sumă exactă? E o discuţie şi o să avem discuţia asta. Eu cred că putem găsi o soluţie în care să nu speculeze nimeni o astfel de cifră. Oricum e mai bine să venim noi ca stat, ca administraţie, cu un răspuns decât să circule tot felul de cifre în spaţiul public. O să fie o discuţie pe care o vom avea cu preşedintele, cu premierul şi vom vedea în ce măsură ce putem să spunem public. Cred că putem să spunem anumite lucruri, aşa cum am început să spun iată lucruri care nu s-au spus până acum”.

Ionuţ Moşteanu a adăugat că ajutorul umanitar oferit Ucrainei este greu de estimat.

”Şi pe lângă ajutorul militar este şi ajutorul umanitar, care e greu de estimat. De la începutul războiului, din prima zi, am ajutat poporul ucrainean care avea nevoie de acest tip de ajutor şi o facem în continuare. Ajutorul economic pentru economia ucraineană, faptul că i-am ajutat să-şi comercializeze resursele şi am creat coridoare speciale fiind ţară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci noi suntem aici într-o poziţie într-un fel privilegiată, într-o poziţie care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi şi vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace şi apoi după în procesul de menţinere, apoi şi alături de aliaţii noştri”, a mai transmis ministrul Apărării.