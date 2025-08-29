Două dintre investiții beneficiază de fonduri europene și depășesc 7 milioane de euro, în timp ce administrația locală lucrează la amenajarea de parcuri de aventură, piste pentru mountain bike și alte facilități pentru turiști.

Resort de 200 de camere și bungalow-uri lângă popasul turistic Paltinu

Cel mai mare dintre cele patru hoteluri va avea 200 de camere și opt bungalow-uri, fiecare cu câte patru apartamente. Construcția va fi amplasată lângă popasul turistic Paltinu, pe partea stângă a DJ 102 I, drumul care leagă Câmpina de Valea Doftanei.

Hotelul va avea cinci etaje și va fi completat de o serie de facilități: piscină, terenuri de sport, debarcader, sală multifuncțională, teatru de vară, foișoare, plajă privată, parc de aventură și trasee pentru tubing. Primăria a menționat că terenul se află în zona protejată Natura 2000 și în aria sanitară a lacului Paltinu, iar lucrările sunt permise doar respectând normele de mediu.

Investiții europene pentru extinderea capacității de cazare

Primarul Lucian Vileford Costea a anunțat că două proiecte importante beneficiază de fonduri europene și vizează extinderea unor unități turistice existente. Primul proiect, Oxygen Valea Doftanei, prevede un resort de 34 de camere, cu spa, piscină exterioară și măsuri de eficientizare energetică, finanțat cu 20 de milioane de lei din fonduri europene. Lucrările vor începe în toamna lui 2025, cu termen de finalizare în septembrie 2026.

Cel de-al doilea proiect aparține complexului Atra, care își mărește capacitatea de la 10 la 28 de camere, construind un hotel de patru stele cu 90 de locuri de cazare. Valoarea totală a investiției depășește 35,7 milioane de lei, dintre care 16,3 milioane provin din finanțare europeană. Finalizarea este programată pentru aprilie 2027. Ambele proiecte includ facilități moderne, piscine, zone de relaxare, spații verzi și soluții sustenabile pentru reducerea consumului de energie.

Un al patrulea complex pe patru hectare

Al patrulea proiect este un complex care va fi construit în zona sudică a comunei Valea Doftanei, pe malul vestic al râului Doftana, în satul Teșila, pe o suprafață de patru hectare. Resortul va include bungalow-uri, camere modulare, centru SPA cu piscine interioară și exterioară, sală de fitness, centru de conferințe și zone de agrement pentru biciclete, ATV-uri, caiac, canoe și stand-up paddleboarding. Accesul principal se va face din drumul județean DJ 102 I, prin strada Lacului.

Proiectele administrației locale pentru turiști

Primăria Valea Doftanei implementează mai multe inițiative menite să completeze oferta privată: amenajarea promenadei și a debarcaderului din zona popasului Paltinu, Parcul de Aventură Negraș cu trasee pentru drumeții, tiroliene, cascade, foișoare suspendate și piste pentru mountain bike, trasee speciale pentru biciclete pentru copii în zona Orjogoaia, precum și zone de relaxare integrate cu noile resorturi. În prezent, comuna are aproximativ 100 de unități de cazare, insuficiente pentru numărul tot mai mare de turiști care caută alternative la stațiunile aglomerate de pe Valea Prahovei. Primăria a interzis camparea cu corturi, rulote și autorulote pe domeniul public și privat, amenzile pentru nerespectare fiind între 2.000 și 2.500 de lei.

Drum modern către Brașov pentru turiști

Dezvoltarea turistică este susținută și de infrastructură. Pe 1 august 2025 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul care va lega Prahova de Brașov, oferind o alternativă la DN1. Traseul va avea 28 de kilometri, dintre care 14 km pe teritoriul județului Prahova, traversând satele Doftana, Seciuri, Teșila și Trăisteni, și va oferi o legătură directă cu Săcele. În paralel, Consiliul Județean Prahova derulează proceduri pentru finanțarea proiectului TransBaiul, un drum strategic care va lega Gura Vitioarei – Vălenii de Munte de DN1A, facilitând accesul turiștilor în întreaga zonă.

