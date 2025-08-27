„IKEA nord-coreeană” și Starbucks fals

Un student chinez care studiază în Phenian a descris mall-ul Rangrang Patriotic Geumganggwan ca pe o „IKEA nord-coreeană”, cu mobilier și obiecte de uz casnic ce imită produsele suedeze. Mall-ul are și o cafenea de tip Starbucks, denumită Mirai Reserve, unde steaua din logo-ul original este înlocuită de litera M. Prețurile sunt mari: studentul a plătit circa 25 de dolari pentru trei cafele. Atât IKEA, cât și Starbucks au confirmat că nu au magazine autorizate în Coreea de Nord.

Plăți digitale și aplicații mobile

Majoritatea tranzacțiilor din Phenian se fac prin plăți mobile, chiar și de la comercianți ambulanti. Turistul suedez Johan Nylander a precizat că telefoanele mobile sunt echipate cu aplicații similare celor din restul lumii, inclusiv pentru mesagerie, video și cumpărături, imitând serviciile occidentale.

Turism și complexul „Waikiki” al Coreei de Nord

Liderul nord-coreean a investit și în turism: complexul de plajă Wonsan Kalma, denumit „Waikiki-ul Coreei de Nord”, include hoteluri moderne, plaje de 4 km și tobogane de apă. Turistul rus Daria Zubkova a relatat că a plătit 1.400 de dolari pentru o săptămână, bucurându-se de bere străină, fructe de mare, grătare și cumpărături, inclusiv pantofi UGG.

Turismul aduce valută străină, creează locuri de muncă și stimulează consumul intern, dar reprezintă și o provocare pentru regimul totalitar, deoarece străinii pot aduce informații externe. De exemplu, turiștii au întrebat despre implicarea Coreei de Nord în războiul Rusiei din Ucraina, informații ce nu fuseseră publice.

Consumerism versus control

Experții subliniază că regimul încearcă să prezinte o imagine modernă și prosperă a Phenianului, în timp ce menține controlul strict asupra populației. Imitarea brandurilor occidentale și crearea unor zone de lux pentru elite reflectă o strategie de atragere a valutelor și stimulare a consumului, fără a recunoaște oficial influențele externe.

Coreea de Nord rămâne, astfel, o țară cu contraste puternice: în timp ce majoritatea locuitorilor se confruntă cu sărăcie, elitele și turiștii străini se bucură de aparența unei modernizări inspirate din Occident.