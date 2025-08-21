Baza Sinpung-dong, aproape de frontiera chineză

Instalația, cunoscută sub numele de Sinpung-dong, se află la doar 27 de kilometri de granița cu China, ceea ce ridică semne de întrebare privind strategia militară a Phenianului. Experții CSIS consideră că aceasta adăpostește cele mai moderne rachete nord-coreene, capabile să lovească atât Asia de Est, cât și teritoriul Statelor Unite.

„Armamentul stocat aici reprezintă o amenințare nucleară majoră la adresa regiunii și a continentului american”, se arată în raport. Sinpung-dong ar fi una dintre 15–20 de baze similare pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată oficial, alături de alte facilități de mentenanță, depozitare și susținere pentru programul său nuclear.

Este pentru prima dată când un studiu bazat pe surse deschise confirmă existența acestei baze, susțin cercetătorii americani.

Kim Jong Un, hotărât să continue cursa nucleară

Dezvăluirile vin la scurt timp după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o „extindere rapidă” a arsenalului nuclear. Phenianul a transmis în repetate rânduri că nu va renunța niciodată la armele sale atomice, declarându-se o putere nucleară „ireversibilă”.

Această poziție a fost consolidată după eșecul summitului de la Hanoi, din 2019, dintre Kim Jong Un și fostul președinte american Donald Trump, întâlnire care nu a dus la niciun acord privind dezarmarea nucleară.

Raportul CSIS alimentează din nou tensiunile legate de programul nuclear nord-coreean și de lipsa de transparență a regimului de la Phenian, într-un moment în care comunitatea internațională avertizează că ambițiile militare ale Coreei de Nord pun în pericol stabilitatea globală.