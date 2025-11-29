Mai exact, noul subprefect a fost subiectul unei investigații locale la finalul anului trecut, după ce au fost găsite două CV-uri diferite: unul publicat pe site-ul partidului și altul utilizat după intrarea în Parlament.

Terente a declarat în CV-ul prezent pe site-ul partidului că a urmat un master în perioada 2009-2011, însă nu l-a terminat. În schimb, în CV-ul prezent pe site-ul Camerei Deputaților, acesta spune că a urmat același program de master, dar în perioada 2009-2010, fără să mai treacă „neterminat”.

Mai mult, a fost subiect de scandal după ce și-ar fi angajat în cabinetul de deputat o fostă iubită. Am cerut un punct de vedere lui Eugen Terente, însă, până în acest moment, nu a venit cu clarificări.