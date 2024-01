Un taximetrist din comuna Floresti a orchestrat o escrocherie ingenioasa si a determinat-o pe doctorita sa-i remita sume de bani considerabile, dupa ce i-a relatat femeii ca sotul sau este cercetat sub aspectul savarsirii unor infractiuni grave de coruptie si infractiuni contra vietii.

In loc sa anunte autoritatile ca este santajata, fosta doctorita a acceptat sa plateasca sumele solicitate pentru ca ea si sotul ei sa nu fie trasi la raspundere penala.

Escrocul a creat o poveste despre un presupus dosar penal in care sotul ei, medic de profesie, era investigat pentru infractiuni grave de coruptie si infractiuni contra vietii.

Sub presiunea minciunilor elaborate de taximetrist, femeia a fost determinata sa plateasca sume uriase, in total aproximativ 55.000 de euro, in mai multe transe, pentru a-si salva sotul de la o posibila condamnare, scrie presa locală. Intr-o situatie in care orice persoana integra ar fi pus mana pe telefon si ar fi anuntat autoritatile, fostul medic s-a conformat solicitarilor impostorului. Mai mult, fostul medic l-a crezut pe escroc ca sumele de bani ii vor fi restituite la finalul procesului cu ajutorul unui cod, deoarece barbatul i-a spus ca daca si-ar fi tinut banii in cont, urma sa fie instituita masura sechestrului asupra lor.

De fiecare data cand era contactata de taximetrist, acesta ii solicita diverse sume de bani sub acelasi pretext, iar ulterior predarii banilor acesta ii remitea un cod pe telefon, cu indicatii precise de a fi pastrat pentru recuperarea banilor. Este posibil ca femeia sa fi avut suspiciuni asupra integritatii sotului sau, fapt ce ar putea justifica ezitarea in a sesiza autoritatile. Gestul de a plati o suma atat de mare pare sa indice ca existau aspecte necurate in trecutul sotului, iar fostul medic nu a vrut sa-l vada dupa gratii.

Dupa ce si-a dat seama ca a fost inselata, femeia a hotarat sa formuleze o plangere penala impotriva escrocului, iar in vara anului 2022 a fost inregistrat dosarul nr. 15392/211/2022 pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca.

La data de 11 noiembrie 2022, barbatul a fost condamnat de magistratii de la Judecatoria Cluj-Napoca la pedeapsa de a 3 ani si 6 luni inchisoare si la plata sumelor de 44.870 euro si 58.695 lei, reprezentand despagubiri pentru daune materiale. Ulterior, barbatul a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani de inchisoare cu suspendare si a fost obligat sa presteze 100 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei comunei Floresti sau al unui locas de cult/organizatie de binefacere din aceeasi localitate.