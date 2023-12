Doua fete care pretindeau ca strang fonduri in numele unei asociatii care, chipurile, ajuta copii sarmani sau oameni cu dizabilitati au fost depistate in Piata Operei, din Timisoara. Tineau in maini o lista pe care, pentru a-i convinge pe milosi ca banii ajung unde e nevoie de ei, notau si numele celor care dadeau de pomana.

Asociatia umanitara nu exista, iar tinerele nici macar n-aveau vreun aviz pentru astfel de activitati.

"Politistii locali din cadrul Compartimentului Interventie Rapida, aflati in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 15.45, in zona centrala a Timisoarei, au depistat, in fata unui magazin din Piata Victoriei, doua persoane care colectau sume de bani pentru ”Asociatia regionala pentru surdo-muti, handicapati si copii saraci”, avand asupra lor liste pe care notau unele date si sumele de bani stranse. Pentru ca nu exista niciun fel de aviz pentru astfel de activitati, politistii locali au trecut la legitimarea acestora, constatand ca se numesc S.R, de 24 de ani, si C.M., de 15 ani, din localitatea Barbulesti, judetul Ialomita.

La fata locului au fost depistati si martori care au declarat ca au fost abordati de reprezentanti ai asociatiei mentionate pentru a cere bani. De altfel, nu este pentru prima data cand politistii locali depisteaza astfel de persoane fiind aplicate mai multe sanctiuni la Legea 61/1991, aceasta fiind o forma de apelare la mila publica. Persoanele in cauza au fost predate politistilor de la Sectia 1 pentru continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune", transmit reprezentantii Politiei Locale Timisoara.