Prajitura cu morcov de post este perfecta pentru perioadele in care trebuie sa te abtii de la diverse alimente, dar si pentru regim. In plus, nu contine nici gluten, asa ca oricine poate sa o manance. Unde mai pui ca se face si la rece, deci nu va trebui sa aprinzi cuptorul nici macar un minut! Acest desert are putine calorii si poate fi savurat ca gustare, intre mese, fiind ideal atunci cand este servit alaturi de un ceai fierbinte.