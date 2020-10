Noul mod de calcul al RATEI de incidență COVID-19. Explicațiile lui Raed Arafat 

Precizarea acestuia a venit după ce Institutul Național de Sănătate Publică și Grupul de Comunicare Strategică au publicat, marți, două rate de incidență diferite la nivelul Capitalei, din cauza folosirii diferite a populației de referință în calculul ratei.

Rata de incidență la nivelul Capitalei

De fapt, marți, trei instituții cu rol important în gestionarea crizei de coronavirus au făcut publice trei cifre diferite pentru rata incidenței la nivelul Capitalei. INSP a anunțat că rata cazurilor de COVID-19 din București este de 3,11 la 1.000 de locuitori. La ora prânzului, la prezentarea bilanțului coronavirus, Grupul de Comunicare Strategică, dar și Direcția de Sănătate Publică București, au susținut că rata de infectare este de doar 2,69. La scurt timp, INSP a revizuit datele transmise anterior cu 3,11 la 1.000 de locuitori. INSP a furnizat o a treia cifră pentru rata incidenței, și anume de 2,65, cu precizarea ca este vorba despre rata de infectare pe București. Pe de altă parte, o confuzie s-a produs din cauza cifrei populației reale a Capitalei, luat ca referință de INSP sau de GCS. Și prefectul Capitalei a anunțat , la rândul lui, marți, că populația reală a Bucureștiului nu este de 2,1 milioane, cât apare în raportări, ci de 2,5 milioane, fără să aducă argumente clare în sprijinul cifrei avansate.

Șeful DSU a mai spus, miercuri seară, că, din momentul în care hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă este publicată în Monitorul Oficial, toate referinţele pe incidenţa cazurilor de COVID-19 vor fi făcute în baza cifrelor de la Evidenţa Populaţiei.

„Mai e un aspect pe care vreau să îl subliniez şi pe care îl prevede hotărârea de Guvern - referinţa va fi la cifrele din Evidenţa Populaţiei. De acum, toate referinţele pe incidenţe vor fi făcute în baza cifrelor de la Evidenţa Populaţiei, cifre care se actualizează săptămânal. Deci, asta înseamnă că Centrele judeţene de conducere şi coordonare a intervenţiei, Centrul naţional, în fiecare zi, vor calcula incidenţa pe ultima cifră pe care o au de la Evidenţa Populaţiei.

Dacă cifra trece de 3 la mie - prevede hotărârea de Guvern şi hotărârea CNSU că în maximum 48 de ore Prefectura sau Comitetul judeţean sau Comitetul municipiului Bucureşti constată cifra respectivă şi intră toate măsurile automat. Toate măsurile care sunt luate prin hotărârea CNSU sau hotărârea de Guvern devin aplicabile. Sunt măsurile stabilite, in momentul i ncare s-a intrat pe cifra resoectiva, in 48 de ore comitetul constată si intră in vigoare", a precizat Raed Arafat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

„Noi am facut un calcul, si nu e niciun secret, comparativ între cifra de exemplu de 2,82, și dacă ne-am fi referit la cifra de astăzi de la Evidența Populației diferenta este de 0,05, adică ar fi fost nesemnificativă.

Sunt excluse focarele din aceasta (cifra ratei de incidență - n-red.). De regula, noi focarele le excludem. Daca nu au fost excluse până acum, de acum vor fi excluse sută la sută. Dar din cate stiu, in ultima perioadă, focarele mari, gen spitale, nu prea au intrat, nu au intrat de fapt in calculele noastre.

Dar cert este că de când se publică Hotărârea, referintele vor deveni clar pe partea Evidența Populației, ea va fi singura referință.

Si focarele, cert, dacă cineva nu le-a exclus, o să înceapă să le excludă, obligatoriu, aici vorbim de centrele rezidentiale si spitale, în mod deosebit, ca sa nu intre in calculul general al ratei”, a mai adăugat secretarul de stat.