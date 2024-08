Dana Coteanu, ar fi vândut substanțe psihoactive inclusiv copiilor, aceștia fiind și principala ei țintă. Surse spun că aceasta avea cea mai importantă rețea de droguri din Vama Veche.

Dana Marijuana a fost oprită de polițiști pentru un control de rutină în localitatea 2 Mai. Oamenii legii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, după ce ar fi văzut-o că circulă haotic. În urma testărilor, artista a ieșit pozitiv la canabis și amfetamină.

Prietenii cântăreței susțin, însă, că lua un tratament medicamentos. De altfel, în ultimele podcasturi în care a apărut, Dana Marijuana susținea că nu mai consumă droguri.

"Deci Dana Marijuana, ca sa ne intelegem, nu e exagerata. Niciodata n-o s-o vedeti debracata. Niciodata n-o s-o vedeti drogata.

Da, am fumat. Veneau la concerte si-mi mai dadeau.... Nu aveam, dupa ce s-a intors tatal meu nici tigara nu mai aveam voie sa fumez", declara artista in cadrul unui podcast.

Artista de 44 de ani este cercetată acum pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Ba mai mult, potrivit anchetatorilor, și pasagerul din dreapta se afla sub influența substanțelor interzise. Acesta ar fi avut chiar si în buzunare mai multe plicuri de canabis.