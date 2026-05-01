Noi atacuri rusești la Dunăre: populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în cursul dimineții de vineri, Federația Rusă a lansat noi atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România. Sistemele de supraveghere ale Armatei Române au detectat un grup de nouă drone care se îndreptau către spațiul aerian ucrainean, însă acestea nu au fost semnalate în spațiul aerian al României.

„Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail și Kilia”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 4.03.

Ministerul a mai subliniat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacurile din proximitatea graniței și menține contactul permanent cu acestea.