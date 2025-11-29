Ninge abundent la Rânca, zăpadă de câțiva centimetri. Drumarii intervin cu utilaje -VIDEO

Ninge abundent la Rânca, zăpadă de câțiva centimetri
Ninge abundent la Rânca, zăpadă de câțiva centimetri

Ninge în stațiunea Rânca, din județul Gorj, iar zăpada depusă are deja câțiva centimetri. Drumarii au scos utilajele pentru a curăța șoselele. În timp ce șoferii circulă greu, copiii se bucură de zăpada depusă. 


Potrivit ANM, până duminică, la ora 20:00, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

De asemenea, meteorologii spun că la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali. 

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp, precizează meteorologii. Un cod galben de ploi abundente vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București. Și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.