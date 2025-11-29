Alertă ANM. Cod galben de ploi abundente, lapoviță și ninsoare, până duminică dimineață. HARTA zonelor vizate

Cod galben de ploi abundente, lapoviță și ninsoare, până duminică dimineață
Vremea se schimbă radical în România semn că iarna vrea să își intre în drepturi.  Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare, valabil până duminică, 30 noiembrie.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp”, a transmis ANM.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.
Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.