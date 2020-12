Nicușor Dan s-a întâlnit cu noul ministru al Mediului la sediul Primăriei Capitalei. Despre ce au discutat cei doi

Nicușor Dan: „Prima mea întâlnire cu un ministru al Guvernului recent instalat a avut loc la Primăria Capitalei, unde am discutat cu noul ministru, Tanczos Barna. Dialogul nostru a privit în special problemele urgente ale Bucureștiului – calitatea aerului și procedura europeană de infringement, gestionarea deșeurilor și colectarea separată, soluțiile nepoluante pentru traficul rutier.

Am avansat în legătură cu amplasarea de noi puncte pentru măsurarea calității aerului în București, am convenit de principiu o întâlnire dedicată la Ministerul Mediului, cu participarea primarilor de sector, pentru elaborarea unei viziuni comune în problema deșeurilor din Capitală și am aprofundat subiectele privind pistele de biciclete, modernizarea flotei STB și mașinile electrice.