Nicușor Dan, reacție halucinantă când a fost întrebat de ce a venit la Drulă. S-a prefăcut că n-a înțeles întrebarea, apoi a răspuns în derâdere - VIDEO

Președintele și-a oficializat susținerea pentru Drulăa

Nicușor Dan continuă să sfideze presa, politicienii și alegătorii, după ce a participat la evenimentul de lansare în cursă pentru Primăria Generală a rezistului Cătălin Drulă. Întrebat dacă un astfel de gest nu reprezintă o încălcare a principiului echidistanței politice a șefului statului, Dan a încercat să ironizeze întrebarea, pentru ca apoi să ofere un răspuns ambiguu.

Întrebat de jurnaliști "cum este posibil ca un președinte apolitic să susțină apolitic un candidat la Primărie care l-a și dat afară din partid?" Nicușor Dan a încercat să evite un răspuns printr-o remarcă ce s-a dorit ironică: "Nu știi despre ce țară și despre ce candidat vorbiți".

Când i s-a spus că este vorba despre el și Cătălin Drulă, șeful statului a precizat din nou că a venit la un eveniment al USR București, am dat niște mesaje pentru București și asta este tot.

Întrebat dacă va participa și la lansarea celorlalți candidați, pentru a nu crea impresia că nu este echidistant, Nicușor Dan a oferit din nou un răspuns neclar: „În funcție de invitație, de program, vom lua în considerare.”

 