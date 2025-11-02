Întrebat de jurnaliști "cum este posibil ca un președinte apolitic să susțină apolitic un candidat la Primărie care l-a și dat afară din partid?" Nicușor Dan a încercat să evite un răspuns printr-o remarcă ce s-a dorit ironică: "Nu știi despre ce țară și despre ce candidat vorbiți".

Când i s-a spus că este vorba despre el și Cătălin Drulă, șeful statului a precizat din nou că a “venit la un eveniment al USR București, am dat niște mesaje pentru București și asta este tot.”

Întrebat dacă va participa și la lansarea celorlalți candidați, pentru a nu crea impresia că nu este echidistant, Nicușor Dan a oferit din nou un răspuns neclar: „În funcție de invitație, de program, vom lua în considerare.”