Invitat la un post TV, șeful statului a fost întrebat când va numi un șef civil în fruntea serviciilor și a afirmat că va face acest lucru într-un moment în care „discuția asta între președinte și majoritatea din Parlament să nu fie suprapusă peste alte teme importante”.

Întrebat dacă o vede pe Laura Codruța Kovesi într-o funcție importantă în țară, eventual la șefia unui serviciu, așa cum s-a vehiculat în cercurile politice, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar.

„Ultima oară când m-am întâlnit cu domnia sa a fost acum vreo 12 ani. Eram cu urbanismul meu atunci și nu știu ce litigiu avea doamna Kovesi. Nu o să spun prea multe înainte ca înțelegerea să fie făcută și să fie totul validat”, a declarat președintele.

Întrebat dacă există și listă scurtă, acesta a confirmat, precizând că sunt „discuții care au început” și că, „evident”, nu poate da nume.