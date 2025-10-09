UPDATE 10:15 - Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”

”Foarte multe familii au avut o imensă suferință pentru simplul motiv că aveau o altă aparteneță etnică.

Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obigația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice, din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv.

Este o obligație pe are o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci, să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple în România”, a spus președintele României.

UPDATE 10:00 - Președintele Nicușor Dan a ajuns la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului din România.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Președintele Nicușor Dan va participa, la ora 10.00, la ceremonia prilejuită de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, potrivit agendei publice a șefului statului.

La ceremonia care va avea loc la Memorialul Victimelor Holocaustului din România vor participa reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Corpului Diplomatic, ai comunităţilor evreieşti şi rome şi elevi din Bucureşti, potrivit Administației Prezidențiale.

Conform programului, liderul de la Cotroceni va saluta invitații, va prezenta onorul Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”, iar mai apoi cei prezenți la eveniment vor asista la alocuțiuni.

Aceasta este prima apariție publică a președintelui Nicușor Dan, după scandalul prezentării raportului anulării alegerilor de la Copenhaga, dar și a gafelor de protocol pe care le-a comis în ultima vreme.