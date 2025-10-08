Mai mulți senatori AUR au înaintat o adresă către președintele camerei, în care își explirmă îngrjorarea față de starea de sănătate a șefului statului, anunță Realitatea Plus.

Parlamentarul AUR Cristian Vântu solicită informații privind starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, invocând „comportamentul cel puțin neobișnuit” al șefului statului, din cauza căruia, spune el, „o parte semnificativă a populației își exprimă îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul”.

„Având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime, consider că Parlamentul are dreptul și datoria să clarifice această situație”, a afirmat Cristian Vântu.

Nicușor Dan, val de gafe și declarații confuze

Demersul suveraniștilor vine în urma unei serii de gafe de protocol sau în declarații pe care le-a făcut Nicușor Dan în ultimele săptămâni. La o ceremonie oficială de la Timișoara, șeful statului părea pur și simplu derutat de ceea ce se întâmpla în jurul lui, iar la o reuniune internațională nu știa dacă trebuie să se fotografieze alături de regele și regina Danemarcei, împreună cu președintele Emmanuel Macron.

