"Permiteţi-mi să reiterez problema pe care o avem cu bugetul. Pe de o parte avem subvenţia la termoficare - şi aici am rugămintea să reflectăm asupra preţului pe care îl suportă populaţia din totalul de 860 de lei, pentru a echilibra bugetul. Am făcut în urmă cu trei luni acea propunere pentru 280 de lei pe gigacalorie. Pe de altă parte, reiterez solicitarea către autorităţile naţionale de a ajuta Bucureştiul, ca şi celelalte autorităţi locale, pentru subvenţionarea în parte a preţului gigacaloriei, pentru că altfel nu o să avem bani pentru investiţii şi alte lucruri de care Bucureştiul are nevoie", a afirmat edilul, citat de Agerpres în debutul şedinţei de astăzi a Consiliului General al municipiului București (CGMB).



Reamintim că Nicuşor Dan anunţa, pe 26 noiembrie, că a propus creşterea la 280 de lei a preţului gigacaloriei suportat de către bucureşteni, dar că această variantă nu este agreată de către USR şi PSD.