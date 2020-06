Nicușor Dan, nou ATAC la Firea. PUZ-ul din ședința-maraton de la CGMB, pus sub LUPĂ

Cu acest prilej, Nicusor Dan a prezentat cum vede el viitorul Capitalei, punctand principalele subiecte de pe ordinea de zi a sedintei Consiliu General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care are loc astăzi, în cadrul căria va fi discutat Planul Urbanistic Zonal (PUZ).

"Daca vorbim despre dezvoltarea Sectorului 5, trebuie sa te duci catre comunitatea de afaceri, catre comunitatea stiintifica. Doar impreuna cu ei putem sa dezvoltam aceasta zona dintre Sectorul 5 si Magurele", a afirmat Dan.

El a acuzat ca, in adminsitratia actuala, acest sector "este pur si simplu o plansa cu niste culori in care desenam unde sa punem blocuri de locuinte si birour".

"Am ales aceasta locatie nu ca sa dovedim ca e mizerie aici, ci pentru a vorbi de dezvoltarea Sectorului 5. In spatele meu, pe o sectiune de 4 km pana la Gara Progresu, e o linie de tren dezafecatat - o uriasa oportunitate pentru sector. Avem posibibilitatea, practic, gratuita sa construim un metrou de suprafata care sa fie conectat in reteau de gari existente", a aratat candidatul la Primaria Capitalei, subliniind ca acest lucru ar facilita transportul cetatenilor de aici catre alte zone ale orasului.

Un alt subiect delicat este, potrivit lui Nicusor Dan, cel legat de spatiile verzi din acest sector. "Avem un infringement de mediu. Suntem unul din cele mai populate orase din UE. Avem universitati mari care au campusuri insuficiente, iar noi la 4 km de Piata Unirii prevedem dezvoltarea de puscarii si le cazam in spatele stadionului Ghencea", a atras atentia acesta.