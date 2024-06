Judecătorii Ionut-Cristian Andreescu si Vasile-Ion Fitigau de la Curtea de Apel Bucuresti au mentinut definitiv amenda de 660 de lei pe zi si penalitatile zilnice de 100 de lei pe care primarul general Nicusor Dan este obligat sa le plateasca din buzunarul propriu (subliniem: doar din banii proprii, nu si din fondurile primariei) pentru refuzul de a emite autorizatia de construire pentru extinderea Centrului Oncologic Sanador.

Iata minuta sentintei CAB:

„Respinge recursul ca nefondat. Definitiva. Pronuntata azi, 05.06.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”.

Primarul Capitalei Nicusor Dan (foto) a oferit miercuri, 5 iunie 2024, o noua mostra de tupeu. In loc sa se preocupe de propria campanie electorala si mai ales de atributiile de edil general, „Plicusor Ban” a fost prezent, in timpul orelor de program, la Curtea de Apel Bucuresti, ca sa fie vazut in sala de judecatorii care vor solutiona un dosar ce il vizeaza pe seful PMB.

Ne referim la magistratii CAB Ionut-Cristian Andreescu si Vasile-Ion Fitigau, care au pe masa cauza nr. 36123/3/2023. Este vorba despre recursul declarat de Nicusor Dan fata de sentinta nr. 141 din 29 ianuarie 2024, prin care judecatoarea Nicoleta-Elena Buha de la Tribunalul Bucuresti l-a obligat pe primarul general sa plateasca o amenda de 20 la suta din salariul minim brut pe economie de lei pentru fiecare zi in care intarzie sa emita autorizatie de construire pentru extinderea Centrului Oncologic Sanador. Avand in vedere ca, de la 1 octombrie 2023, salariul minim brut este de 3.300 de lei, rezulta ca amenda zilnica pe care Nicusor trebuie s-o plateasca este de 660 de lei. La aceasta sanctiune se adauga penalitati zilnice de 100 de lei

Pe Nicusor il doare la basca de bolnavii de cancer de peste doi ani

Foarte important de subliniat este ca, spre deosebire de alte amenzi si daune pe care Nicusor Dan le-a incasat in procese de-a lungul timpului, de data aceasta amenda i-a fost aplicata doar lui, nu in solidar cu primaria pe care o conduce. De aceea – cel putin teoretic –, edilul nu poate achita aceasta amenda din conturile Primariei Generale, ci trebuie sa scoata bani din buzunarul personal.

Incheiem, amintim ca a trecut mai mult de jumatate de an de cand Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat decizia definitiva (la 11 octombrie 2023) prin care obliga edilul sa elibereze autorizatia de constructie. Totusi, incapatanarea lui Nicusor este chiar mai indarjita: politicianul refuza sa emita autorizatia inca din 22 februarie 2022. Caci atunci a emis primarul adresa prin care a instiintat Sanador de refuzul privind emiterea autorizatiei de constructie.

I-a promis cineva lui Plicusor Ban ca va fi reales?

Incheiem, remarcand surprinzatoarea siguranta de sine afisata de catre Nicusor Dan: edilul a mers personal ca sa fie vazut de judecatorii CAB, in loc sa-si vada de campania electorala. Asadar, ce sa intelegem de aici: este politicianul 100% sigur ca va castiga un nou mandat in fruntea Primariei Bucurestilor? Daca da, cine i-a facut aceasta promisiune?

