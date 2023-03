Economiștii confirmă astfel soluțiile guvernării noastre responsabile și importanța stabilității politice, sociale și economice în această perioadă complicată la granițele țării. Am trecut cu bine peste provocări, iar 2022 a fost an de vârf pentru atragerea de fonduri europene, de investiții străine și a dovedit capacitatea economiei românești de a performa. 2022 este și anul în care am reușit să deschidem un amplu proces de reforme necesare economiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și ghidate obiectivului nostru de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.