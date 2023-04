„Mai în glumă mai în serios discutăm despre o serie întreagă de evenimente care urmează să se întâmple, respectiv rotativa, putem să constatăm că la dumneavoastră (Kelemen Hunor n.r.) lucrurile sunt așezate, deci nu aveți probleme cu rotativa.

Am convenit să constituim această coaliție într-un moment deosebit de important pentru țara noastră (...) Vreau să subliniez ca UDMR a reprezentat și reprezintă un pol de stabilitate și profesionalism. Nu am să nominalizez nici unul dintre miniștrii din Cabinet pentru că sunt toți la fel de buni. Vreau să mulțumesc tuturor miniștrilor pentru modul în care au înțeles să își exercite datoriile de serviciu.

Înainte de a fi avut tangențe cu politica am auzit că la nivelul UDMR sunt lideri profesioniști, care știu ce au de făcut. După un an și jumătate ca premier pot să confirm că sunt oameni profesioniști, oameni foarte serioși. Indiferent de discuțiile pe care le-am avut, la UDMR am găsit echilibru și profesionalism.

În momentul în care se va produce această rocadă este nevoie de continuitate, este nevoie de același efort pentru a-i convinge pe cetățenii români că putem să împlinim așteptările oamenilor de la noi”, a spus Nicolae Ciucă.