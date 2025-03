Stare de confuzie și depresie colectivă

Pentru a înțelege starea actuală a lumii și motivele pentru care trăim această stare de confuzie și depresie colectivă, este esențial să explorăm Neptun și semnul său, Peștii, ultima constelație a zodiacului. Sfârșiturile aduse de Pești nu sunt tranziții clare, asemenea unui apus de soare, ci mai degrabă o amurgire subtilă. Ele sunt sfârșituri cosmice, asemenea unei stele gigantice care face o implozie spectaculoasă. Neptun în Pești plutește grațios între moarte și haos, ridicându-și voalurile pentru a ne oferi, preț de o clipă, viziunea momentului în care totul se sfârșește și renaște.

Îți amintești de febra spirituală din 2012? De explozia practicilor de yoga și meditație? De felul în care aceste practici au fost absorbite rapid de cultura globală? Studiourile de yoga au apărut peste noapte, iar brusc, toată lumea părea să fi devenit expertă. Însă această abordare grăbită nu a iluminat conștiința oamenilor, ci a degenerat într-un fenomen de „spiritual bypassing" – o evitare superficială a transformării reale – și chiar în apariția unor culturi online dubioase.

Provocările realității virtuale

Fără o fundație solidă, Neptun în Pești a devenit o criză existențială colectivă. Peștii au estompat granițele dintre realitate și iluzie, uneori exact așa cum aveam nevoie. În multe țări, marijuana și psilocibina au fost legalizate. Comunitățile queer și trans au luptat pentru mai multă vizibilitate și respect. Muzica și cultura pop au explorat teme extraterestre, lărgind limitele imaginației noastre. Dar provocările realității virtuale, ale inteligenței artificiale, ale dependenței de opioide, manipulării în masă prin mass-media și agendelor politice înșelătoare sunt mult mai alarmante.

Această strategie deliberată de a induce în eroare și de a controla masele a fost incredibil de eficientă, mai ales cu ajutorul tehnologiei, capturând spiritul uman într-o capcană unde gândirea independentă a devenit o raritate. Trăim un moment de vulnerabilitate fără precedent. Mulți dintre noi resimt singurătate, anxietate și o izolare profundă față de ceilalți. Nu este întâmplător. Când suntem blocați în tipare regresive și autodistructive, suntem mai ușor de manipulat. În această lume răsturnată, toxicitatea capătă o strălucire atrăgătoare, seducându-ne spre relații distructive. Dependențele domină fiecare moment al existenței noastre. Nu ne dorim mai multe informații – vrem mai puține. Vrem să ne deconectăm și să lăsăm timpul să curgă. Îmbrățișarea haotică a Peștilor ne cuprinde, iar noi ne abandonăm, închidem ochii și ne lăsăm duși de val...

Momentul trezirii este iminent

Însă visul se apropie rapid de sfârșit, iar momentul trezirii este iminent. Nimic nu este pierdut. Acești ultimi 14 ani nu au fost doar o stare prelungită de disociere – ci o perioadă de reflecție profundă asupra speranțelor și credințelor noastre. Am dorit să ne exprimăm sentimentele, să ne înțelegem mai bine. Am dezvoltat un nou limbaj emoțional. Am mers la terapie. Ne-am redescoperit creativitatea. A fost ca și cum am stat într-un cocon. Transformarea a fost atât de subtilă și treptată, încât nici nu am realizat când am fost complet absorbiți de ea. Însă coconul nu este menit să dureze pentru totdeauna.

Ce urmează când Neptun pășește în Berbec?

Lumina pătrunde brusc ca o flamură aprinsă, trezindu-ne din amorțeală și aprinzând scântei de adrenalină. Această tranziție nu va fi subtilă, iar Berbecul nu o va întâmpina cu blândețe. Potențialul pentru conflicte și tulburări este ridicat, mai ales în primul an, când Saturn și Neptun vor forma o conjuncție la 0° Berbec.

Focul nestăpânit care apare din senin nu poate fi ignorat – la fel ca incendiile de vegetație care afectează lumea de astăzi. Berbecul întruchipează spontaneitatea și spiritul de luptă, fiind o forță greu de controlat. Această energie va fi resimțită diferit de fiecare dintre noi. Pentru unii, se va manifesta sub forma unei furii drepte, a unei motivații intense, a unei stări de alertă. Unii vor acționa impulsiv, conduși de o dorință arzătoare de a schimba lucrurile.

Cheia pentru a controla această energie nestăvilită a Berbecului se află în corpul nostru. Aceasta este salvarea noastră. În loc să rănim, putem canaliza forța fizică prin sport, dans, arte marțiale, performanță. Mișcarea va deveni expresia noastră vitală, în locul furiei necontrolate.

După 14 ani de introspecție, un lucru este clar: nu mai putem accepta status quo-ul. Există lupte care merită purtate. Există momente când trebuie să riscăm și să facem sacrificii. Iar vestea cea mare este că nu mai dormim. Suntem treji. Privim realitatea în față, pregătiți să ne apărăm unii pe alții, dacă este nevoie. Unde înainte Peștii ne-au orbit cu ceața și disperarea, acum lumina puternică a Berbecului strălucește din interiorul nostru. Cu ochii arzând, un strigăt primordial răbufnește din piepturile noastre, atât de intens, încât aproape că ne-ar face să plângem – dacă nu am fi prea ocupați să stăm drepți, puternici, gata să ne revendicăm puterea.

sursa: Sfatul Parintilor