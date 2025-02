'La urma urmei, SUA, atunci când le convine și din diferite motive, te lasă mereu baltă', a apreciat ea într-o conversație telefonică de la New York.



Hrușciova consideră că un acord privind Ucraina între președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, este posibil, în mare măsură, pentru că - spune ea - locatarul de la Casa Albă este un mare admirator al dictatorilor precum șeful Kremlinului și al liderilor chinez, nord-coreean și turc.



Trump 'se consideră un tip dur. Îi plac Erdogan și Kim Jong-un, cu care vrea să stabilească o nouă relație. Și prima lui conversație telefonică a fost cu (președintele chinez) Xi Jinping', a remarcat Hrușciova.



Pe Trump și pe Putin îi unește și firea lor răzbunătoare, motiv pentru care profesoara rusă nu exclude ca amândoi să decidă să 'pedepsească' Uniunea Europeană, motivația în cazul lui Trump fiind legată de sprijinul clar acordat de UE contracandidatei actualului președinte american la scrutinul prezidențial din noiembrie trecut din SUA, democrata Kamala Harris.



'Iar Putin... am văzut-o cu Navalnîi, vedem cu Ucraina și cu Zelenski. Adică, dacă îi ieși în cale, este o veche formulă a KGB, te zdrobește ca pe-o molie', a explicat nepoata fostului lider sovietic, citată de Agerpres.



Fostul președinte american 'Joe Biden i-a arătat deja lui Putin calea de urmat, pas cu pas, ca într-un manual, când a abandonat Afganistanul (...) Nici măcar nu și-au cerut scuze Europei', a mai comentat ea.



Mai mult, Hrușciova amintește că liderii europeni, în special președintele francez Emannuel Macron, au vorbit despre crearea propriului sistem de securitate încă din timpul mandatului precedent al lui Trump.



'L-ați creat? Ați făcut vreun progres? (...) Europa trebuie să înțeleagă că nu poate avea încredere în SUA', insistă ea.



Hrușciova consideră că 'Europa a pierdut' confruntarea cu Rusia, întrucât s-a uitat la prea multe filme de la Hollywood în care 'binele învinge răul'.



Hrușciova spune că actualul președinte american nu are 'un plan de pacificare' a Ucrainei pentru că, spune ea, Trump nu este un jucător de șah, adică un strateg, ci este un jucător de table, altfel spus, un tactician.



'L-ați văzut vreodată pe Trump având un plan concret? Nu are un plan și va intra în toate ca un buldozer', a avertizat ea.



Aceeași opinie o are Hrușciova și în legătură cu subiecte precum Groenlanda, Panama, Taiwan sau USAID.



'Dar asta nu înseamnă că nu se pot pune de acord. De fapt, cred că absența unui plan concret ar putea fi cu siguranță în beneficiul lui Putin', atrage ea atenția, și amintește că Zelenski avea un plan de pace în zece puncte care în opinia ei era imposibil de implementat.

Cristian Diaconescu dezminte faptul că România nu va mai beneficia de garanțiile de securitate din partea SUA și NATO



Hrușciova consideră că relația dintre Putin și Trump practic nu s-a schimbat de la primul lor summit din 2018, de la Helsinki.



'Relațiile lor au rămas înghețate în timp (...), cel mult s-au mai conturat un pic', a remarcat ea și a amintit că în capitala finlandeză Putin 'a făcut ce a vrut' cu Trump.



Ea rememorează că Putin chiar l-a ajutat pe președintele american să răspundă la întrebări, iar Trump și-a contrazis serviciile secrete, preferând să dea crezare afirmațiilor omologului său rus, cum că Moscova nu a intervenit în alegerile din SUA din 2016.



Hrușciova crede că ambii lideri vor 'să reia' cooperarea de unde au lăsat-o când Trump a părăsit Casa Albă în 2020.



'Acum o pot face, deoarece Trump este în prezent cel care taie și spânzură. Acum el se ocupă de toate, a câștigat și nu ascultă de nimeni', a declarat Hrușciova, referindu-se la faptul că republicanii controlează ambele camere ale Congresului SUA.

Ce urmărește Trump. Analistului de politică externă Dan Dungaciu, analiza momentului la Realitatea PLUS



Hrușciova crede că Putin nici nu a câștigat, dar nici nu a pierdut războiul, ceea ce - spune ea - este deja o victorie în sine, dacă se ține cont de faptul că Occidentul a căutat izolarea diplomatică, colapsul economic și dezintegrarea teritorială a Rusiei.



'Rusia nu este Germania din 1945. Nu o poți bombarda. Lumea nu a luptat niciodată împotriva a 11 fusuri orare (...)', susține ea, și exclude dizolvarea unui imperiu terestru precum cel rus, în ciuda precedentului Uniunii Sovietice.



Ea dă ca exemplu incursiunea ucraineană în regiunea de graniță Kursk, la capătul căreia ea personal a crezut că va izbucni 'Al Treilea Război Mondial'.



'Iar el (Putin) s-a comportat de parcă era vorba despre o problemă locală (...) De ce? Pentru că nu vrea o escaladare. Pentru el este vorba doar despre Ucraina, în timp ce pentru Occident nu este așa, este mai mult decât Ucraina', dă ea asigurări.



Oricum ar fi, Hrușciova crede că cea mai bună tactică cu Rusia lui Putin nu este o politică a concesiilor (appeasement), ci una a îngrădirii (containment).



Și asta pentru că - insistă ea - 'Putin nu se grăbește deloc și, deși ar fi bine ca războiul să se termine în condițiile lui, chiar dacă va continua, în orice caz, el va rămâne la putere până la moarte'.

Revoltă în tabăra republicanilor, după declarațiile lui Trump: „Dle preşedinte, nu Ucraina a început acest război”