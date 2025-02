„Dle preşedinte, Ucraina nu a "început" acest război. Rusia a lansat o invazie brutală şi neprovocată, soldată cu sute de mii de victime. Drumul spre pace trebuie să fie construit pe baza adevărului”, a scris pe rețeaua de socializare X Mike Pence şi a dat link la articolul Fox News din 24 februarie 2022 intitulat „Rusia invadează Ucraina în cel mai mare atac din Europa de la al Doilea Război Mondial”.

Mr. President, Ukraine did not “start” this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.🇺🇸🇺🇦



“Russia Invades Ukraine in Largest European Attack Since WWII” @FoxNews (February 24,… pic.twitter.com/HsWGdyCGOz