Nelu Tătaru, întrebat dacă mai vrea să fie minsitru după parlamentare: Mi-aș dori să continui reforma începută în pandemie

”Noi avem de făcut o reformă în sistemul ăsta medical și cred că anii următori - și, daca mă întrebați pe mine, primul an - trebuie facută această reformă. Avem patru ani de zile fără niciun tip de alegeri(...) Vom avea niște alegeri, vom vedea niște rezultate. Personal, mi-aș dori să continui o reformă pe care consider că am început să o facem încă de pe timpul acestei pandemii”, a răspuns Tătaru, întrebat fiind dacă vrea să rămână la conducerea ministerului și după 6 decembrie.

În privința riscurilor date de organizarea alegerilor parlamentare, Tătaru a subliniat că nu momentul votului reprezintă o problemă, ci comportamentul populației înainte și după alegeri.

”La fel ca și momentul școlii, momentul votului, efectiv al votului, este unul dintre cele mai securizate. Ce facem până la vot, ce facem după vot și cum sărbătorim seara, într-adevăr sunt momente destul de importante”, a subliniat ministrul.

Tătaru candideaza pentru Camera Deputatilor, fiind primul pe lista PNL Vaslui, amintește ziare.com