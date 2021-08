Teodora Munteanu, viceprimărița municipiului, a participat la tombola organizată la Festivalul Bucovina Motorfest și a câștigat marele premiu la sfârșitul săptămânii trecute.

Culmea, tot ea a fost cea care a condus ședința de Consiliu Local în care s-a votat sponsorizarea evenimentului cu 40.000 de lei.

Potrivit presei locale, viceprimărița spune că nu ar fi fost specificat în regulament concursului faptul că angajații primăriei nu ar avea voie să participe la tombolă și susține că va dona contravaloarea motocicletei.

Potrivit organizatorilor, aceasta a costat 5.000 de lei și s-au mai investit în ea alți 1.000 de lei.

Munteanu a transmis, într-un comunicat de presă, postat și pe pagina sa de Facebook, că va achita contravaloarea premiului - 5.000 de lei.

Viceprimarul USR-PLUS al municipiului Suceava, Teodora Munteanu, a explicat că a plătit motocicleta second hand - contravaloarea premiului - 5.000 de lei, iar banii au fost direcționați către ”Salvați Copiii”.

”În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma” . Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația ”Salvați Copiii Suceava” . Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea”, potrivit svnews.ro.