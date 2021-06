Moțiunea de cenzură a PSD ar putea fi susținută și de parlamentari ai PNL, susține Marcel Ciolacu.

„Există semnale că și parlamentari din PNL ar vrea să voteze moțiunea de cenzură pe care PSD o va depune la adresa Guvernului”, a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu.