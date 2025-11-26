Anunțul a fost făcut de Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, care a subliniat importanța duhovnicească a acestui eveniment mult așteptat de credincioșii din toate colțurile țării care de ani de zile îl consideră pe părintele Arsenie Boca un adevărat sfânt.

„Vom face pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, de la Prislop”, a declarat ierarhul, subliniind că părintele va fi trecut în rândul sfinților alături de alți 15 mărturisitori ai credinței din perioada comunistă.

După proclamarea oficială, părintele Arsenie Boca va fi trecut în calendarul ortodox cu cruce roșie, sub numele de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Această recunoaștere reprezintă o confirmare solemnă a sfințeniei sale, dar și o reafirmare a valorilor creștine, iubirea de oameni, iertarea și credința neclintită. Viața sa, marcată de suferință, prigoană și detenție în timpul regimului comunist, a fost un exemplu de jertfă și tărie duhovnicească, devenind un simbol al speranței și al credinței în Dumnezeu.

Încă din anul 1989, de când părintele Arsenie Boca a trecut la cele veșnice, Mănăstirea Prislop s-a transformat într-un loc de pelerinaj. Mii de oameni vin zilnic să se reculeagă la mormântul celui supranumit „Sfântul Ardealului”.

Prin canonizarea sa, Biserica Ortodoxă Română oferă nu doar o recunoaștere oficială, ci și un model autentic de sfințenie și viață creștină pentru toți credincioșii.