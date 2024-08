"Este tabelul care a fost printat din cifrele, din datele descarcate din memoria injectomatului, unde se vede foarte clar. Iata, aici dozele de noradrenalina. Da, si aici tensiunea. Iata, aceasta e tensiunea. Deci atata timp cat in injectomat a fost o cantitate mare, tensiunea a fost 86 ...88. Ei, in momentul in care s-a prabusit la 1, la ora 16:45 a scazut la 49.

Dimineata cand s-au bagat cei 7 ml a urcat la 83. Deci ceea ce a spus doamna Pompilian si ce-au spus ceilalti ca nu mai reactiona la acest "suport", pentru ca ei spun ca nu este tratament, este contrazis de datele descarcate de It-istii adusi de procurori, din memoria injectomatului.

A doua scadere brusca a ratei de noradrenalina are loc in data. Acestea sunt datele, a scazut la 1, a scazut la 60", a aratat Anca Alexandrescu in editia de marti seara a emisiunii "Culisele Statului Paralel".